МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Украина и Польша вводят межгосударственную воздушную линию, что поспособствует увеличению экспорта электроэнергии в Польшу потенциально до 1 ГВт. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Украины на своем сайте. Польша с 1 июля перестанет платить украинским беженцам

Днем ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко и польский министр климата и окружающей среды Анна Москва подписали меморандум о намерениях, касающийся сотрудничества в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.

"Введение в работу межгосударственной воздушной линии между Украиной и Польшей повысит устойчивость нашей связи с энергосистемами стран ENTSO-E, будет способствовать дальнейшей синхронизации и интеграции энергетических рынков. Ее запуск потенциально позволит Украине увеличивать экспорт электроэнергии в Польшу до 1 ГВт", — отметил Галущенко.

Также, согласно информации на сайте Минэнерго Украины, документ прописывает план восстановления межгосударственной воздушной линии между странами для ввода ее в эксплуатацию на напряжение 400 кВ.