МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Французские хранилища со стратегическими резервами нефти заполнены не полностью. Об этом заявила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше. Фондовые индексы Франции и Германии растут в четверг

"У нас есть стратегические запасы (нефти — ред.), но наши резервы не полностью заполнены, потому что часть запасов ушла на то, чтобы наладить ситуацию… Но у нас есть TotalEnergies, который мобилизован для оказания поддержки Франции. Эта компания — один из главных мировых игроков в сфере энергетических поставок и продукции. У нас также есть и другие игроки, которые нам помогут", — сообщила Панье-Рюнаше, комментируя предупреждение Мэждународного энергетического агентства о возможной нехватке топлива этим летом.

Она также подчеркнула, что импорт нефти в страну продолжается.

"У нас есть шесть месяцев до того, как мы прекратим импорт сырых нефтепродуктов, и восемь месяцев, чтобы закончить импортировать переработанные нефтепродукты. Мы не собираемся резко сокращать импорт нефти, но планируем диверсифицировать его", — отметила Панье-Рюнаше.