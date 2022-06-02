МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ряд швейцарских поставщиков электроэнергии значительно повысит тарифы в 2023 году, в стране возможна нехватка электричества следующей зимой. Об этом сообщает Федеральная комиссия по электроэнергетике ElCom. Цены на нефть ускорили снижение на ожиданиях новостей от ОПЕК+

Ведомство в мая провело опрос 172 компаний. Согласно нему, "базовые тарифы на поставки значительно возрастут у многих поставщиков в следующем году. Что касается безопасности поставок следующей зимой, остается неопределенность. Нехватка не исключается в зависимости от ситуации". Большая часть ответивших на этот опрос компании будет взимать более высокие тарифы в следующем тарифном году, в среднем они планируют поднять стоимость на 47%.

"С августа 2021 года кривая роста показывает беспрецедентный подъем оптовых цен на электроэнергию. Цены на газ, которые значительно выросли… являются основной причиной очень высоких цен на электроэнергию в Европе, а, следовательно, и в Швейцарии. Росту цен на электроэнергию также способствовали сильный рост цены на уголь, высокие цены на CO2 и ниже чем в среднем доступность французских атомных электростанций за последние несколько месяцев", — следует из отчета ElCom.

В документе также отмечается, что экспортные возможности соседних стран будут иметь решающее значение для обеспечения безопасности поставок в Швейцарию следующей зимой.