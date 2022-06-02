МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. ВЕНГРИЯ НАСТАИВАЕТ, ЧТОБЫ ЕС ПОЗВОЛИЛ ЕЙ ПРОДАЖУ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ НЕФТИ РФ И ИСКЛЮЧИЛ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА ИЗ НОВОГО ПАКЕТА САНКЦИЙ — ИСТОЧНИК

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