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2022
https://1prime.ru/energy/20220602/837064165.html
Венгрия потребовала разрешить продажу нефтепродуктов из российского сырья
Энергетика
Новости
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. ВЕНГРИЯ НАСТАИВАЕТ, ЧТОБЫ ЕС ПОЗВОЛИЛ ЕЙ ПРОДАЖУ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ НЕФТИ РФ И ИСКЛЮЧИЛ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА ИЗ НОВОГО ПАКЕТА САНКЦИЙ — ИСТОЧНИК Новость дополняется ПРАЙМ, 02.06.2022
нефть, энергетика, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. ВЕНГРИЯ НАСТАИВАЕТ, ЧТОБЫ ЕС ПОЗВОЛИЛ ЕЙ ПРОДАЖУ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ НЕФТИ РФ И ИСКЛЮЧИЛ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА ИЗ НОВОГО ПАКЕТА САНКЦИЙ — ИСТОЧНИК
Новость дополняется