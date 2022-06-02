ВАРШАВА, 2 июн — ПРАЙМ. Польша срочно начала покупать уголь в ряде стран после отказа импортировать сырье из России, сообщила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. ООН призвала страны G20 ликвидировать угольную инфраструктуру

Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм.

"Колумбия, США, Австралия, ЮАР, Индонезия — это направления импорта угля. Компания PGE (Польская горнодобывающая группа – ред.) ожидает 8 судов с более чем 700 тысячами тонн. В порту Гданьска идет разгрузка угля из Колумбии", — написала Москва в Twitter.

После отказа Польши покупать уголь в России, республика столкнулась с дефицитом этого сырья. По итогам работы интернет-магазина PGE в понедельник менее шести тысяч из более ста тысяч желающих смогли купить уголь. Ежегодно в Польше потребляется более 60 миллионов тонн угля.