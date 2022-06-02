МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Один из крупнейших немецких нефтеперерабатывающих заводов PCK Raffinerie Schwedt, принадлежащий "Роснефти", не избежит санкций в рамках введенного Евросоюзом нефтяного эмбарго России. Об этом заявил заместитель министра экономики Германии от партии "Зелёных" Михаэль Келльнер. Евросоюз утвердит шестой пакет санкций против России на встрече в четверг

PCK Raffinerie Schwedt имеет регионообразующее значение для всей Восточной Германии и Берлина, обеспечивая более тысячи человек работой, а потребителей — бензином, дизельным топливом, авиационным керосином и иными нефтепродуктами. Основной владелец НПЗ — "Роснефть", завод работает на поступающей по нефтепроводу "Дружба" российской нефти.

На данный момент ведутся переговоры с Польшей о снабжении НПЗ в Шведте нефтью через порт в Гданьске, отметил Келльнер в эфире rbb24-Inforadio. "Мы сделаем все, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение всего Востока", — отметил Келльнер. Замминистра также добавил, что предприятие не избежит последствий эмбарго.