МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. Перспективы развития электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии и консолидация активов, а также готовность энергообъектов к началу летнего туристического сезона обсуждались в ходе встречи главы республики Казбека Кокова и генерального директора "Россетей" Андрея Рюмина. "Россети" рассказали о построении ИТ-инфраструктуры для импортозамещения

Создание развитой и надежной энергетической инфраструктуры — одно из главных условий для развития промышленности, туризма, сельского хозяйства, транспортных и дорожных систем, подчеркнул Конов. "От этого зависит и инвестиционная привлекательность республики, и дальнейший рост качества жизни людей", — сказал он, подчеркнув важность сотрудничества региона с крупнейшей электросетевой компанией.

"В преддверии нового отпускного сезона "Россети" держат на особом контроле вопросы электроснабжения курортной инфраструктуры. Заблаговременно проведен ремонт подстанций, которые обеспечивают энергией санаторно-курортные учреждения Нальчика и Приэльбрусья. Параллельно продолжаем работу по повышению надежности и развитию сетевого комплекса республики, в этом году инвестируем 1,6 млрд рублей.

Приоритетная задача – строительство инфраструктуры для воссоздаваемого Эльбрусского горнорудного комбината. Предприятие будет производить вольфрам и молибден – редкие тугоплавкие металлы, которые используются в металлургии, автомобиле- и авиастроении. Для технологического присоединения комбината к сетям компания "Россети Северный Кавказ" построит новую линию 110 кВ электропередачи протяженностью 3,5 км в горах на высоте 1 700 м над уровнем моря. Кроме того, будет проведена реконструкция действующей ЛЭП и подстанции 110 кВ в Эльбрусском районе.

Также продолжится реализация мероприятий, нацеленных на снижение уровня технологических и коммерческих потерь электроэнергии. В ходе встречи обсудили вопросы консолидации электрических сетей для повышения надежности электроснабжения.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.