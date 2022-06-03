МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России достигли предела, и европейцы не настолько глупы, чтобы слепо следовать за США в ущерб собственным интересам, пишет китайское издание Global Times. CNN: Россия не страдает, перекрыв газ Европе

Страны ЕС согласились ввести эмбарго на более чем две трети импорта российской нефти, однако ограничительные меры не распространяются на импорт по трубопроводам. Это означает, что некоторые страны смогут и дальше покупать российские энергоресурсы.

"Неизвестно, насколько сильно Россия пострадает от этого запрета, но ожидается, что некоторые европейские страны столкнутся с серьезными трудностями с энергоресурсами предстоящей зимой. Но что еще получит Евросоюз от новых санкций? Вероятно, только шанс продемонстрировать свое так называемое единство", — отмечается в материале.

Появляются все новые признаки того, что западная коалиция против Москвы очень хрупкая и становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями, указывает автор.

Ряд европейских стран надеются снизить зависимость от российских энергоресурсов, а США стремятся заменить Россию в цепочке энергоснабжения, но этот процесс займет как минимум несколько лет. Причем если сократить поставки нефти можно относительно бескровным путем, то газ — это уже отдельная история, так как необходимо учитывать его особые требования к транспортировке и хранению, говорится в статье.

К концу апреля, согласно отчетам, Россия заработала 66 миллиардов долларов на экспорте топлива после начала украинского кризиса, при этом ЕС по-прежнему является ее крупнейшим покупателем, купившим у России энергоресурсов на 46 миллиардов долларов.

"Запад может и дальше утверждать, что его санкции работают, но все больше фактов говорят об обратном — США и Европа терпят неудачу в экономической войне с Россией", — подчеркивается в материале.