РИМ, 3 июн — ПРАЙМ. Цены на электроэнергию в Италии за год выросли на 73,5%, газ подорожал на 66,3%, свидетельствуют результаты исследования национального объединения потребителей Assoutenti. Главный "газовый враг" Европы назван, и это не Россия

Отмечается, что в ходе исследования были сопоставлены тарифы и цены на основные товары и услуги за май и аналогичный период прошлого года.

Сильнее всего подорожали авиабилеты на международные направления — на 103,3%. При этом перелеты внутри Италии выросли в цене на 21,4%.

Среди продовольственных товаров рекордное подорожание показали растительное и сливочное масло — на 70,2% и 22,6% соответственно. Кроме того, выросли цены на муку (+18,6%) и пасту (+16,6%).

"Ситуация с ценами в Италии буквально вышла из-под контроля, и чтобы найти такую высокую инфляцию, необходимо вернуться на 36 лет назад, — заявил президент Assoutenti Фурио Труцци. По его словам, семья из четырех человек в 2022 году стала тратить примерно на 2 753 евро в год больше. При этом расходы только на еду выросли на 562 евро в год.

На фоне этой ситуации объединение вновь призвало итальянцев к массовым протестам 10 июня.