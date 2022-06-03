МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за май выросло на 25 единиц к апрелю, или на 1,6%, до 1628. Нефть дешевеет на итогах заседания ОПЕК+

В годовом выражении количество действующих буровых выросло на 366, или на 29%.

В США показатель за месяц поднялся на 28, или на 4%, и составил 718. В Канаде число буровых упало до 93 установок, в Европе — до 79.

На Ближнем Востоке показатель вырос на 14, до 314, в Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок поднялось на девять и составило 193, в Африке — уменьшилось на две единицы, до 76. В Латинской Америке показатель снизился до 155 установок.