МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Пакистана и глава оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" ("Движение за справедливость") Имран Хан обвинил руководство страны в подчиненности Вашингтону, заявив, что власти не хотят покупать российское топливо из страха перед реакцией США, сообщило пакистанское издание Express Tribune. Yahoo News Japan: антироссийские санкции ударят бумерангом по Европе

По его данным, выступая на митинге в северо-западной провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва, экс-премьер назвал нынешнее пакистанское правительство "импортированным". По словам Хана, власти не хотят покупать российское топливо, поскольку "порабощенные" лидеры опасаются реакции американской стороны.

"Эти (власти) — рабы Америки. Я выступаю за реальное освобождение этой страны", — сказал Хан, слова которого приводит газета.

Экс-премьер добавил, что "только те, кто настроен против народа, будут проводить политику рабства перед Америкой". "Мы, так же как и народ, не доверяем этому правительству", — заявил Хан.

В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана вынесла Хану вотум недоверия и выбрала премьером страны президента оппозиционной на тот момент Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера.