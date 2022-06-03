Путин заявил, что мир к энергетическому кризису привела недальновидная политика Запада
ПУТИН: НЕДАЛЬНОВИДНАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ ПРИВЕЛА К КРИЗИСУ
https://1prime.ru/energy/20220603/837081106.html
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ПУТИН: НЕДАЛЬНОВИДНАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ ПРИВЕЛА К КРИЗИСУ
https://1prime.ru/energy/20220603/837081106.html
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