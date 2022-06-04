МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Рост производства энергии из возобновляемых источников в Европе не повлиял на сокращение поставок российского газа в регион, транзит по основным маршрутам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — в субботу ожидается на уровне пятницы. Об этом свидетельствуют данные WindEurope и транспортных операторов.

Поставки газа по "Северному потоку" идут в среднем на уровне почти 170 миллионов кубометров в сутки, стабильны, как в четверг и пятницу, следует из данных оператора магистрали Nord Stream AG.

Транзит газа через газотранспортную систему Украины также сохраняется на уровне предыдущих дней. Заявка на поставку российского газа через ГИС "Суджа" 4 июня составляет 41,9 миллиона кубометров, что близко к показателю днём ранее (42,1 миллиона кубометров), свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Выработка ветрогенерации в Европе к концу недели выросла более чем в полтора раза — с 5,6% в понедельник до 9,8% в пятницу. Однако показатель остаётся ниже среднемесячного показателя мая — 14,25%.

Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища. По данным на утро 3 июня их средний уровень заполненности составляет 48% (рост за день на 0,4 п.п.). Общий объём газа сейчас составляет почти 51 миллиард кубометров.

Цены на газ в Европе на этой неделе снизились. Максимальная расчётная цена ближайших фьючерсов была зафиксирована 31 мая — 1040 долларов за тысячу кубометров, однако в пятницу показатель снизился почти до 920 долларов. Для сравнения, расчётная цена в прошлом месяце, по подсчётам РИА Новости, составила 1030 долларов за тысячу кубометров (1135 долларов в апреле и почти 1500 долларов в марте).