МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Перекупка сжиженного природного газа в Азии может обеспечить европейским потребителям независимость от поставок "голубого топлива" из России, такое мнение РИА Новости высказал заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. СМИ: санкции против Gazprom Germania обойдутся ФРГ в 5 млрд евро

"Так как в краткосрочной перспективе создать новую СПГ- и трубопроводную инфраструктуру (как в самой Европе, так и в странах-поставщиках) невозможно, то обеспечить своё желание быть независимым от российских поставок газа европейские потребители смогут только перекупая объёмы сжиженного газа у азиатских потребителей", — отметил аналитик.

Сейчас, несмотря на ограничение поставок из России, европейский рынок нельзя назвать дефицитным в классическом понимании. Дефицит наблюдается в возможности диверсифицировать поставки, и пока единственным решением проблемы являются деньги, добавил Колобанов.

По словам эксперта Европа может снизить потребление российского газа в 2022 году на 30 миллиардов кубометров.

"Пока можно ожидать снижения потребления в Европе российского трубопроводного газа в 2022 году на величину около 30 миллиардов кубометров. Уменьшение прокачки из России в Европу и рост поставок из других стран уже отмечено… то есть перебалансировка уже началась, но о её завершении говорить можно будет не ранее 2024–2025 годов", — отметил он.

Небольшой дополнительный объём в ближайшие годы "Газпром" может направить на внутренний рынок в рамках расширяющейся программы газификации и догазификации, считает аналитик ЦСР. Также возможно некоторое увеличение поставок в Турцию, если договориться о замещении объёмов в рамках расширяющего Южного газового коридора. Потом будет реализовываться проект "Сила Сибири 2" и ожидается строительство нового газохимического комплекса с СПГ-мощностями в Ленинградской области, добавил Колобанов.

Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров — на две трети — к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны Евросоюза смогут отказаться от российского газа в течение двух лет.

"Газпром" с января по май снизил экспорт в страны дальнего зарубежья уже на 23,2 миллиарда кубометров (–27,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель по итогам пяти месяцев составил 61 миллиард кубометров. Объём экспортных поставок в мае опустился примерно до 352 миллионов кубометров в сутки (около 11,6 миллиарда кубометров за месяц), тогда как в апреле аналогичный показатель был выше на 9% — почти 387 миллионов кубометров в сутки (примерно 10,9 миллиарда кубометров за месяц), следует из статистики компании.

Тем временем число европейских компаний, отказавшихся от оплаты российского газа по новой схеме, достигло шести. "Газпром" в конце апреля перестал поставлять газ компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая — Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.