МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Запрет Евросоюза на поставки нефти из России может навредить Москве, но есть риск, что и без того высокие цены на нефть повысятся еще, что повлечет ущерб для мировой экономики и обогащение энергетических компаний, пишет в статье для газеты The New York Times обозреватель Клиффорд Краусс. СМИ: санкции против Gazprom Germania обойдутся ФРГ в 5 млрд евро

По его словам, Европа, Соединенные Штаты и большая часть остального мира могут пострадать из-за того, что цены на нефть, которые росли в течение нескольких месяцев, могут вырасти еще больше, поскольку Европа покупает энергию у более удаленных поставщиков. "Европейским компаниям придется рыскать по всему миру в поисках сортов нефти, которые их НПЗ смогут перерабатывать так же легко, как и российскую нефть. Может даже возникнуть спорадическая нехватка некоторых видов горючего, таких как дизельное топливо, которое имеет решающее значение для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники", — отметил эксперт.

"По сути, Европа меняет одного непредсказуемого поставщика нефти — Россию — на нестабильных экспортеров с Ближнего Востока", — подчеркнул он.

По словам Краусса, власти западных стран рассчитывают уменьшить доходы России от экспорта нефти.

"Они надеются что их действия заставят российских нефтедобытчиков закрыть скважины, потому что в стране не так много мест для хранения нефти, пока она ищет новых покупателей. Но попытка опасна и может потерпеть неудачу. Если цены на нефть существенно вырастут, общие нефтяные доходы России могут не сильно упасть", — делает вывод Краусс.