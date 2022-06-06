МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Польша намерена до конца года запустить линию электропередачи с Украиной напряжением 400 кВ. Об этом сообщает издание "Пульс бизнеса". Польша начала срочно закупаться углем

Министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в начале июня подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству в сфере энергетики, который также предусматривает восстановление межгосударственной воздушной линии между странами для ввода ее в эксплуатацию на напряжение 400 кВ.

"Польский оператор польской энергосистемы PSE подтверждает, что ведет работы по соединению Польши и Украины линией напряжением 400 кВ", — сообщает польская сторна. — "Совместно с украинским оператором "Укрэнерго" мы работаем над запуском соединения между Польшей и Украиной с помощью линии Жешув-Хмельницкая".

Польский оператор также подчеркнул, что стоимость работ оценивается примерно в 30 миллионов злотых (почти 7 миллионов долларов). "Мы стремимся к тому, чтобы соединение было запущено к концу 2022 года", — отметили в PSE.

Украина имеет избыток энергии, производимой на атомной электростанции на западе страны, заявила польская сторона.