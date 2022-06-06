МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Иран в последние месяцы активно наращивает энергетическое сотрудничество с Азербайджаном и Туркменией, передает агентство IRNA. Bloomberg сообщил о намерениях Индии удвоить импорт российской нефти

Энергетическая дипломатия стала одним из основных направлений внешней политики Ирана при президенте Ибрахиме Раиси, говорится в сообщении. В рамках этого вектора Тегеран активно развивает энергетические связи с Баку и Ашхабадом. Так, в прошедшую пятницу министр нефти Ирана Джавад Оуджи посетил в официальным визитом Баку и провел переговоры с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. В результате встречи были подписаны документы в области энергетики, нефти, газа, транспорта и торговли.

Кроме того, одним из главных достижений стало соглашение об удвоении объема газа, прокачиваемого из Туркмении в Азербайджан по иранским трубопроводам, говорится в публикации. Стороны также заключили меморандум о взаимопонимании.

"Торговля газом стала одним из способов для Ирана активизироваться в этом экономическом секторе", — отмечает издание.