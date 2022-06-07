МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Компания "Россети" начала строительство инфраструктуры для подключения к магистральным сетям якорного резидента ТОР "Свободный" — Амурского газохимического комплекса.

В рамках проекта энергетики "Россети ФСК ЕЭС" возведут переключательный пункт 500 кВ "Химкомбинат" и четыре линии электропередачи общей протяженностью 12,4 км. В результате работ потребитель получит 301 МВт мощности.

Переключательный пункт не требует установки силового трансформаторного оборудования. На площадке построят два независимых открытых распределительных устройства 500 кВ, к которым подключат заходы от действующей ЛЭП 500 кВ "Зейская ГЭС — Амурская". Таким образом будет обеспечена энергетическая связь предприятия с ключевым объектом генерации и самой крупной в регионе подстанцией, уточняет компания.

Строительство химического комплекса ведет компания "СИБУР Холдинг" в партнерстве с китайской госкорпорацией Sinopec. Предприятие будет получать сырье с Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома". Он также является резидентом территории опережающего развития "Свободный" — самой большой по капитализации на Дальнем Востоке. Общая сумма заявленных инвестиций, по данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, превышает 1 789 млрд рублей, планируется создание более 4 600 рабочих мест.

"Россети ФСК ЕЭС" уже выполнила весь комплекс мероприятий по внешнему электроснабжению Амурского газоперерабатывающего завода. Подключены к магистральным сетям компрессорные станции трубопровода "Сила Сибири", по которому газ поступает на предприятие. В общей сложности введено в работу свыше 150 км новых ЛЭП и более 80 МВА дополнительной трансформаторной мощности, а так же произведена реконструкция действующий энергообъектов.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.