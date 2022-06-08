МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Объем добычи нефти в США с 27 мая по 3 июня не изменился по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 11,9 миллиона баррелей в сутки. Об этом сказано в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Раздраконить всех: США хотят российской нефти за бесценок

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США также составила 11,9 миллиона баррелей в сутки.

Точные цифры уровня добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в марте составила 11,66 миллиона баррелей в сутки, в апреле — 11,55 миллиона, а за весь прошлый год — в среднем 11,19 миллиона баррелей в сутки.