МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США за неделю с 27 мая по 3 июня увеличились на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 416,8 миллиона баррелей. Об этом сообщается в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, наоборот, ожидали падения на 1,9 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/energy/20220608/837121701.html
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