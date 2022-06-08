МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США за неделю с 27 мая по 3 июня увеличились на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 416,8 миллиона баррелей. Об этом сообщается в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Уровень добычи нефти в США меняется без выраженной динамики на 3 июня

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, наоборот, ожидали падения на 1,9 миллиона баррелей.