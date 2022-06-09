Путин оценил вероятность отказа Запада от российских ресурсов
Путин считает, что отказ от российских ресурсов в ближайшее время маловероятен
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен. Никто бетонировать скважины не будет, добавил он.
"Что касается отказа от наших энергоресурсов, то это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет, а за несколько лет неизвестно, что произойдет, поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости", — сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
"В крайнем случае это к чему приводит? Как сейчас, объем нефти уменьшается на мировом рынке цены поднимаются. Вот и все. Доходы компании увеличиваются в денежном выражении. Все это видят, все это понимают", — добавил Путин.
Также президент отметил необходимость формирования внутреннего рынка, в том числе на металлопродукцию и химические производства.
"Правительство работает над этим. Целая программа поддержки выстраивается", — отметил Путин.
https://1prime.ru/energy/20220609/837134616.html
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