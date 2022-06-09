МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что отказ от российских ресурсов в ближайшие годы маловероятен. Никто бетонировать скважины не будет, добавил он. Путин назвал ответ на введенные против России ограничения

"Что касается отказа от наших энергоресурсов, то это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет, а за несколько лет неизвестно, что произойдет, поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости", — сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.

"В крайнем случае это к чему приводит? Как сейчас, объем нефти уменьшается на мировом рынке цены поднимаются. Вот и все. Доходы компании увеличиваются в денежном выражении. Все это видят, все это понимают", — добавил Путин.

Также президент отметил необходимость формирования внутреннего рынка, в том числе на металлопродукцию и химические производства.

"Правительство работает над этим. Целая программа поддержки выстраивается", — отметил Путин.