МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Сербия и Венгрия объединяют рынки электроэнергии и планируют к 2028 году нарастить мощность линии электропередач с 1000 до 1500 мегаватт, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В Сербии снова выросли максимальные цены на топливо

"Сербия и Венгрия объединяют свои рынки электроэнергии, тем самым мы присоединяемся к сербско-словенской инициативе по созданию общей региональной биржи энергии. К 2028 году мы увеличим мощность линии электропередач, соединяющей национальные системы, с 1000 до 1500 мегаватт и обеспечим развитие в сфере использования возобновляемых источников энергии", — написал Сийярто в соцсетях.

Сийярто в пятницу находился с рабочим визитом в Белграде. Утром он провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, с которым обсудил вопросы транзитных объемов и снабжения газом. Днем глава МИД Венгрии встретился с министром финансов Сербии Синишей Мали, с которым в конце мая была достигнута договоренность о закачке в венгерское хранилище сербского газа. Сербия и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике и договор о хранении 500 миллионов кубических метров газа из Сербии в венгерском хранилище.