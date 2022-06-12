МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Доступного сжиженного природного газа на рынке мало, и Европе придется вести за него ценовую войну с Азией, сказал в комментарии РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Эксперт предсказал возобновление поставок российского газа в Прибалтику

Аналитик отметил, что сейчас, во время закачки газа в подземные хранилища, Европа может столкнуться с двумя проблемами — непредсказуемой погодой и конкуренцией за СПГ с Азией.

"Рынок сжиженного газа работает в основном на средне- и долгосрочных контрактах. И поставщики не заинтересованы их расторгать: для них важна репутация надежного партнера. Объем доступного к поставке по споту или краткосрочным контрактам СПГ не так велик — порядка 190 миллиардов кубометров (в регазифицированном виде), — и за эти объемы ожидается ценовая война с Азией, которая активно восстанавливает экономику после череды локдаунов", — говорит он.

Однако главный "враг" европейцев — непредсказуемая погода, считает собеседник агентства. На потребление газа действуют два основных фактора: жара, которая увеличивает потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха, и ветер, от которого зависит выработка электроэнергии из ВИЭ. Таким образом, в безветренную и жаркую погоду повышается спрос на газовую генерацию, объяснил Колобанов.

Европейские компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в подземные хранилища. Данные Gas Infrastructure Europe (GIE) свидетельствуют, что средний уровень заполненности "подземок" утром 8 июня превысил 50%. За три месяца Европа восполнила запасы более чем на 26 миллиардов кубометров. Сейчас общий объем газа в подземных хранилищах превысил 53 миллиарда кубометров.

Для достижения целевого уровня в 80% Европе предстоит закачать еще около 30 миллиардов кубометров газа, а для достижения 90% — почти 40 миллиардов кубометров.