ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн — ПРАЙМ. Радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ" сообщила, что Израиль и ЕС намерены подписать соглашение о поставках природного газа в Европу. Евросоюз намерен сотрудничать с Израилем в энергетической сфере

Сообщается, что "сегодня утром Израиль подпишет соглашение об экспорте природного газа в Европу".

Отмечается, что это произойдёт на фоне ситуации с Россией и Украиной.