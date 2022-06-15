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https://1prime.ru/energy/20220615/837172185.html
СМИ: Израиль и Евросоюз подпишут соглашение о поставках газа в Европу
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ" сообщила, что Израиль и ЕС намерены подписать соглашение о поставках природного газа в Европу. Сообщается, что "сегодня утром Израиль подпишет... ПРАЙМ, 15.06.2022
энергетика, новости, газ, израиль, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн — ПРАЙМ. Радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ" сообщила, что Израиль и ЕС намерены подписать соглашение о поставках природного газа в Европу.
Сообщается, что "сегодня утром Израиль подпишет соглашение об экспорте природного газа в Европу".
Отмечается, что это произойдёт на фоне ситуации с Россией и Украиной.