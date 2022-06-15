МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что страны ОПЕК+ в мае в очередной раз не смогли полностью нарастить добычу в рамках одобренных альянсом квот, выполнив свою сделку на 261%: ОПЕК — на 202%, "не ОПЕК" — на 363%, а Россия — на 377%, говорится в июньском докладе агентства. МЭА смягчило прогноз по добыче нефти в России

"В мае добыча нефти 23 стран блока ОПЕК+ оставалась в целом стабильной на уровне 43,26 миллиона баррелей в сутки, несмотря на неожиданный рост добычи в России. Добыча стран ОПЕК упала на 210 тысяч баррелей в сутки, до 28,52 миллиона баррелей в сутки, в то время как добыча их партнеров из "не ОПЕК" выросла на 200 тысяч баррелей в сутки, до 14,74 миллиона баррелей в сутки, а в лидерах роста были Россия и Казахстан", — пишет МЭА.

По словам экспертов агентства, из-за значительного падения добычи в Нигерии ОПЕК+ в мае нарастил производство нефти в рамках своей сделки только на 140 тысяч баррелей в сутки вместо 432 тысяч. В итоге, в целом альянс вновь ухудшил свои показатели по сравнению с предыдущим месяцем и выполнил соглашение на 261%, из которых страны ОПЕК — на 202%, страны вне ОПЕК — на 363%, а Россия — на 377%.

"С учетом того, что Россия отстает от своей квоты на 1,25 миллиона баррелей в сутки, общий разрыв уровня добычи блока и официальных целей по производству вырос до примерно 2,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2,5 миллиона баррелей в сутки в апреле, что отражает устойчивые сложности в группе в плане ограниченности производственных мощностей и технических проблем", — сообщается в докладе.

При этом помимо России, многие страны не успевают за все более высокими целями по добыче из-за сокращения свободных мощностей и снижения операционной эффективности, отмечает МЭА. Нигерия, например, в мае добывала на 640 тысяч баррелей в сутки меньше своего планового уровня, а Ангола — на 310 тысяч.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с COVID-19. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи баррелей. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки.