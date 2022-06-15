РИМ, 15 июн — ПРАЙМ. "Газпром" уведомил Eni о сокращении поставок газа, заявил РИА Новости представитель итальянской компании.
По его словам, поставки сокращены примерно на 15% на день среды.
В заявлении Eni, поступившем в РИА Новости, также говорится, что "Газпром" не уведомил итальянского партнера о причинах сокращения поставок. "Eni постоянно следит за ситуацией", — говорится в коммюнике.
https://1prime.ru/energy/20220615/837174615.html
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