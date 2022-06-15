РИМ, 15 июн — ПРАЙМ. Резкий рост цен на энергоносители грозит нанести экономике Италии наибольший ущерб среди стран-лидеров ЕС, отмечается в докладе, который во вторник обнародовал исследовательский центр Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria). Госдолг Италии побил очередной рекорд в апреле

При нынешней политике доля расходов на энергию в общих производственных затратах для итальянской экономики, по оценкам экспертов, достигнет в текущем году 8,8%, что более чем вдвое превышает соответствующий показатель Франции (3,9%) и почти на треть — Германии (6,8%).

По данным экономистов Confindustria, счета за электроэнергию в Италии будут увеличиваться на 5,7-6,8 миллиарда евро ежемесячно, что в годовом исчислении составит рост от 68 до 81 миллиарда евро.

"Основная причина столь всепроникающего и значительного воздействия энергетического кризиса на экономику Италии связана с сильной зависимостью нашей страны от использования природного газа не только в качестве источника для производства электроэнергии, но и в силу его непосредственного применения в производственных процессах", — говорится в докладе.