МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего контракта с китайской CNPC продолжает расти, сообщает "Газпром" в статистической сводке по экспорту и добыче газа за 5,5 месяцев 2022 года. "Газпром" сократил добычу газа за 5,5 месяцев

"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома".

Трубопроводные поставки газа в Китай начались в конце 2019 года по газопроводу "Сила Сибири" и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров. Данных по 2021 году еще нет. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.