РИМ, 15 июн — ПРАЙМ. Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани сообщил, что сокращение поставок российского газа в страну в настоящий момент не привело к критическим проблемам. "Газпром" уведомил Eni о сокращении поставок газа на 15%

По его словам, ведется постоянный мониторинг газовых потоков в сотрудничестве с операторами, которые в настоящий момент не сталкиваются с критическими проблемами.

Ранее стало известно, что "Газпром" уведомил ведущую нефтегазовую группу Италии Eni о сокращении поставок газа на среду на 15%. Представитель компании подтвердил эту информацию РИА Новости. При этом Eni указала, что российская компания не уведомила о причинах такого решения.