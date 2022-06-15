РИМ, 15 июн — ПРАЙМ. Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани сообщил, что сокращение поставок российского газа в страну в настоящий момент не привело к критическим проблемам.
По его словам, ведется постоянный мониторинг газовых потоков в сотрудничестве с операторами, которые в настоящий момент не сталкиваются с критическими проблемами.
Ранее стало известно, что "Газпром" уведомил ведущую нефтегазовую группу Италии Eni о сокращении поставок газа на среду на 15%. Представитель компании подтвердил эту информацию РИА Новости. При этом Eni указала, что российская компания не уведомила о причинах такого решения.
https://1prime.ru/energy/20220615/837178637.html
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