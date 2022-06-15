МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 10 июня, выросла на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12 миллионов баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Запасы нефти в США неожиданно выросли к 10 июня

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,925 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в марте составила 11,66 миллиона баррелей в сутки, в апреле — 11,55 миллиона, а за весь прошлый год — в среднем 11,19 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,92 миллиона баррелей, а на следующий год — до 12,97 миллиона баррелей в сутки.