МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Государство Финляндия не является участником договора "Росатома" на строительство АЭС "Ханхикиви-1", рассказали РИА Новости в министерстве экономики и занятости Финляндии. "Росатом" выставит Финляндии счет в размере за АЭС "Ханхикиви-1"

Генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев в среду заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у "Росатома" есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке. Лихачев не уточнил юридические стороны для возможных судебных притязаний.

"Финское государство не является участвующей стороной по данному делу", — прокомментировали РИА Новости заявления Лихачева в финском минэкономики.

Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступала компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project после этого сообщила, что считает расторжение контракта необоснованным и требует компенсации.

Решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" по строительству АЭС политизировано, на Хельсинки было оказано давление из-за рубежа, заявила ранее в мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.