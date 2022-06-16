МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Сокращение поставок газа в ряд европейских стран происходит из-за того, что турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", не возвращаются с ремонта, ничего преднамеренного с российской стороны нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Германии предрекли катастрофу из-за проблем с турбинами "Северного потока"

По словам Пескова, Кремлю известно, что проблема с турбинами существует. Подробности следует узнавать у "Газпрома".