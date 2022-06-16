С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Зампредседателя правления компании "Новатэк" Евгений Амбросов заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что Европа в текущем году, по прогнозам, увеличит спрос на сжиженный природный газ (СПГ) на 37% при среднем мировом уровне роста этого показателя на 6,4%. Евросоюзу и Азии предсказали усиление конкуренции за СПГ

При этом "нормальный рост потребления (сжиженного — ред.) газа в мире 6,4% ежегодно", добавил он.

Амбросов не уточнил, какова может быть доля поставок СПГ из России.

"Если доля производства газа "Ямалом СПГ" в мире составляет порядка 5%, она не меняется. У нас весь газ поставляется", — заключил он.