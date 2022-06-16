МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил на ПМЭФ, что ведомство ожидает увеличения энергопотребления по итогам года на 1,5-2%. Минэнерго России ожидает сокращение экспорта электроэнергии в 2022 году

По словам главы Минэнерго России, энергопотребление растет по сравнению с 2021 годом. Шульгинов рассчитывает, что эти темпы сохранятся до конца 2022 года. Но все равно рост будет 1,5-2%.