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2022
https://1prime.ru/energy/20220616/837195216.html
Минэнерго рассчитывает на рост энергопотребления по итогам 2022 года
Энергетика
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Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил на ПМЭФ, что ведомство ожидает увеличения энергопотребления по итогам года на 1,5-2%. По словам главы Минэнерго России,... ПРАЙМ, 16.06.2022
энергетика, новости, россия, энергетика, пмэф-2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил на ПМЭФ, что ведомство ожидает увеличения энергопотребления по итогам года на 1,5-2%.
По словам главы Минэнерго России, энергопотребление растет по сравнению с 2021 годом. Шульгинов рассчитывает, что эти темпы сохранятся до конца 2022 года. Но все равно рост будет 1,5-2%.