2022-06-16T15:39:41+03:00
2022-06-16T15:39:41+03:00
2022-06-16T15:39:41+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220616/837195784.html
Миллер заявил, что никакого пути решения по КС "Портовая" на сегодня нет
Энергетика
Новости
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НИКАКОГО ПУТИ РЕШЕНИЯ ПО КС "ПОРТОВАЯ" НА СЕГОДНЯ НЕТ, SIEMENS ПОКА МОЛЧИТ И ПЫТАЕТСЯ НАЙТИ РЕШЕНИЯ — МИЛЛЕР Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. НИКАКОГО ПУТИ РЕШЕНИЯ ПО КС "ПОРТОВАЯ" НА СЕГОДНЯ НЕТ, SIEMENS ПОКА МОЛЧИТ И ПЫТАЕТСЯ НАЙТИ РЕШЕНИЯ — МИЛЛЕР
Новость дополняется