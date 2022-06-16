МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Россети" и МГИМО в рамках ПМЭФ-2022 заключили соглашение о сотрудничестве, нацеленное на развитие долгосрочных партнерских отношений и усиление роли образования и науки в развитии электросетевого комплекса. Отмечается, что документ был подписан генеральным директором компании Андреем Рюминым и ректором университета Анатолием Торкуновым.

В числе перспективных направлений взаимодействия — проекты в научно-практической сфере, профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, изучение международного опыта обеспечения надежности энергоснабжения, организация открытого диалога с участием представителей электроэнергетической отрасли, органов государственной власти, научных и общественных организаций.

Для реализации договоренности планируется разработать новые образовательные и исследовательские программы, обеспечить возможность прохождения практики студентами университета в компаниях Группы "Россети", содействовать трудоустройству перспективных кадров из числа выпускников, а также организовать проведение совместных мероприятий — конференций, творческих и научных конкурсов, дней открытых дверей.

"Электроэнергетика постоянно развивается, появляются запросы на новые профессии. Компаниям и учебным заведениям необходимо работать вместе, чтобы обеспечить отрасль квалифицированными кадрами, а также гарантировать выпускникам востребованность на рынке труда. МГИМО по праву считается одним из лучших российских университетов. За почти 80-летнюю историю из стен вуза вышли десятки тысяч профессионалов в разных областях. Уверен, что наше сотрудничество станет взаимовыгодным, позволит запустить новые образовательные программы с учетом реальных требований рынка", — прокомментировал соглашение Рюмин.

"МГИМО давно и плодотворно развивает сотрудничество с компаниями — на нашей базе работает свыше 20 корпоративных кафедр, что дает огромное преимущество выпускникам и вносит вклад в укрепление российской экономики. Это целевая подготовка кадров, когда уже на бакалавриате студенты проходят раннюю специализацию и стажировки в компаниях-партнерах. Практико-риентированная подготовка сегодня — это залог успешной карьеры для студентов, постоянное развитие и адаптация образовательных программ МГИМО к требованиям рынка и уверенность в завтрашенм дне для компаний. Убежден, что сотрудничество с ПАО "Россети" откроет для всех нас новые перспективы", — добавил Торкунов.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.