МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил журналистам перед заседанием Еврогруппы в Люксембурге, что ситуация с поставками российского газа в Евросоюз пока не угрожает региону рецессией. Его заявление транслировалось на сайте Еврокомиссии. Миллер сообщил об уменьшении объемов потребления газа в мире

По его словам, в последнем прогнозе ЕК есть ряд неблагоприятных сценариев, включая и возникновение проблем с поставками газа.

"Это, конечно, перевело бы рост в негативную территорию как минимум в рамках года. Но пока это не так", — ответил он на вопрос, касающейся поставок российского газа и возможности рецессии в Евросоюзе.