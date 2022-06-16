МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил журналистам перед заседанием Еврогруппы в Люксембурге, что ситуация с поставками российского газа в Евросоюз пока не угрожает региону рецессией. Его заявление транслировалось на сайте Еврокомиссии.
По его словам, в последнем прогнозе ЕК есть ряд неблагоприятных сценариев, включая и возникновение проблем с поставками газа.
"Это, конечно, перевело бы рост в негативную территорию как минимум в рамках года. Но пока это не так", — ответил он на вопрос, касающейся поставок российского газа и возможности рецессии в Евросоюзе.
https://1prime.ru/energy/20220616/837196540.html
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