МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в 2022 году оценивается исходя из сегодняшней ситуации в 500 миллионов тонн, что соответствует снижению примерно на 5% к уровню прошлого года, следует из слов вице-премьера Александра Новака. Новак рассказал, сколько переплатит Европа за энергоресурсы в 2022 году

"Мы сейчас рассчитываем, что у нас добыча будет в среднем по году около 500 миллионов тонн. Исходя из сегодняшней ситуации оценка, но понятно, что она может поменяться", — сказал Новак журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что эта оценка учитывает санкции и ожидания, что российским компаниям удастся перенаправить экспортные потоки.

Добыча нефти в России по итогам 2021 года составила 524 миллиона тонн. Таким образом, в 2022 году показатель может сократиться приблизительно на 5%.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

Новак не исключил цену на нефть в 150 долларов за баррель к концу года, а также того, что она может превысить и эту отметку.

"В принципе, я не исключаю, что цены на нефть к концу году могут быть и 150 долларов за баррель, а может быть, и выше. Все зависит от логистики", — заявил Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.