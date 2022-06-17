МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Добыча газа в России в 2022 году может снизиться примерно на 4-5%, до 730-750 миллиардов кубометров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Михельсон предрек Евросоюзу энергетический кризис

"По газу у нас частично идет сокращение в этом году объемов добычи, примерно на 4-5%. Но тем не менее, если у нас прошлый год был 762 миллиарда кубометров, рекордные цифры, то 5% — это все равно будет 730-750 миллиардов", — сказал он, выступая на ПМЭФ.

ЭКСПОРТ НЕФТИ

Новак также заявил, что экспорт нефти из России за пять месяцев 2022 года увеличился на 12%, в текущем моменте он тоже растет, то есть нефть и нефтепродукты из РФ востребованы.

"Экспорт нефти по сравнению с прошлым годом увеличился на 12% за пять месяцев, и в текущем моменте экспорт выше, чем в прошлом году. Связано это в том числе со снижением объемов переработки, переконфигурацией наших НПЗ", — сообщил Новак, выступая на ПМЭФ.

"Это означает, что наши нефть и нефтепродукты востребованы сегодня в мире", — добавил он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.