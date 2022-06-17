С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Рынку Евросоюза грозит энергетический кризис, а Россию посылают на Восток, мы туда и идем, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Новак спрогнозировал снижение объема добычи газа в России

"То, что сейчас видно, по замещению такого громадного объема (газа из РФ — ред.), Европе вообще грозит энергетический кризис. Надо это говорить вслух, почему-то никто об этом не говорит… А мы поедем на Восток. Нас туда посылают, мы туда и идем," — сказал он, выступая на сессии "Глобальные вызовы энергобаланса — 2022" в рамках ПМЭФ.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.