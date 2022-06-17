БЕРЛИН, 17 июн — ПРАЙМ. Представитель министерства экономики ФРГ заявил, что прекращение подачки российского трубопроводного газа из Германии во Францию не является следствием новых ограничений, это следствие снижения прокачки по "Северному потоку 1". СМИ: Франция больше не получает российский трубопроводный газ

По его словам, прекращение подачи — "это логическое следствие того, что у нас отмечается снижение прокачки газа".

"Поэтому в настоящий момент через транспортировочный пункт между Германией и Францией не передается газ. Это не является чем-то новым, не значит, что случилось что-то новое и введены новые ограничения. Нет, это следствие уже известного сокращения прокачки", — заявил он.

Ранее в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на французскую газотранспортную компанию GRTGaz сообщило, что Франция с 15 июня не получает российский трубопроводный газ.