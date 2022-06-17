БЕРЛИН, 17 июн — ПРАЙМ. Представитель министерства экономики ФРГ заявил, что прекращение подачки российского трубопроводного газа из Германии во Францию не является следствием новых ограничений, это следствие снижения прокачки по "Северному потоку 1".
По его словам, прекращение подачи — "это логическое следствие того, что у нас отмечается снижение прокачки газа".
"Поэтому в настоящий момент через транспортировочный пункт между Германией и Францией не передается газ. Это не является чем-то новым, не значит, что случилось что-то новое и введены новые ограничения. Нет, это следствие уже известного сокращения прокачки", — заявил он.
Ранее в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на французскую газотранспортную компанию GRTGaz сообщило, что Франция с 15 июня не получает российский трубопроводный газ.
https://1prime.ru/energy/20220617/837208871.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.