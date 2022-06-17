МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что обсудил с делегацией Вьетнама новые проекты по добыче газа в республике, а также поставки ей российских нефти и нефтепродуктов в рамках ПМЭФ.
По словам Новака, стороны обсудили перспективы сотрудничества компаний в нефтегазовой отрасли, в частности "Зарубежнефть", "Газпром нефть", "Газпром". Также обсудили новые проекты по разработке газовых месторождений во Вьетнаме и поставки российских нефти и нефтепродуктов в страну.
https://1prime.ru/energy/20220617/837209236.html
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