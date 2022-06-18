МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ через Украину 18 июня в подтвержденном украинской стороной объеме. Немцы возмущены идеей снизить температуру отопления из-за нехватки газа

По его словам, подтвержденный объем через ГИС "Суджа", — 41,4 миллиона кубометров, а заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.