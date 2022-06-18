МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил в Telegram-канале, что "Турецкий поток" с 21 по 28 июня будет на плановом ежегодном техническом обслуживании и поэтому транспортировка газа по обеим ниткам магистрали будет временно приостановлена. QazaqGaz и Газпром увеличат объем переработки казахстанского газа

Подчёркивается, что приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.

"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.