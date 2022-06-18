КИШИНЕВ, 18 июн — ПРАЙМ. Спикер парламента Румынии Марчел Чолаку заявил на брифинге в Кишиневе, что Молдавии не грозит энергетический кризис ни в вопросах газа, ни в вопросах электроэнергии, поскольку Бухарест готов оказать помощь. Еврокомиссия рекомендовала дать Молдавии статус кандидата в члены ЕС

"Румыния просто обязана быть рядом", — отметил он.

Молдавский коллега Чолаку Игорь Гросу заявил, что у Молдавии есть много друзей в Евросоюзе, которые помогут "диверсифицировать источники поставок газа и электроэнергии, и будем гораздо более подготовленными к зиме".

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.