МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Ситуация с топливом на Украине стабилизируется к осени, поскольку Киев к этому времени заключит большое количество долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками, рассказал в беседе с Financial Times министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Еврокомиссия назвала условия для отзыва у Украины статуса кандидата в ЕС

По его словам, ведь украинский топливный импорт идет из Европейского Союза. Раньше Киев пользовался портами стран, ближе всего расположенных к Украине, в том числе в Польше и Румынии, отметил министр. "Теперь мы импортируем его (топливо — ред.) из Бельгии, Нидерландов", — подчеркнул Кубраков.

Он также рассказал, что меры по вывозу зерна из Украины позволяют стране ввозить больше топлива благодаря тому, что поезда и грузовики с топливом следуют по тем же маршрутам, что и зерно.

Как пишет газета, на Украину каждый день прибывает примерно 230 бензовозов. Новые контракты с Евросоюзом и Польшей позволят упростить таможенный и пограничный контроль, отмечает издание.