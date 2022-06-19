ВАШИНГТОН, 19 июн — ПРАЙМ. Американские власти призывают производителей нефти и газа во всем мире, включая ОПЕК, нарастить добычу для того, чтобы сбить рекордные цены на топливо. Об этом рассказала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в интервью телеканалу CNN. Власти США признали замедление американской экономики

По ее словам, американский президент Джо Байден попросил всех поставщиков увеличить производство. "Это включает ОПЕК, это включает наших внутренних производителей нефти и газа", — уточнила министр.

Грэнхолм отметила, что на следующей неделе у нее запланированы переговоры с главами нефтегазовых компаний США, в ходе которых будет затронута проблема дефицита перерабатывающих мощностей.

По мнению экспертов, в третьем квартале текущего года цены на бензин могут снизиться с нынешних 5 долларов до 4,27 доллара за галлон, при этом на ситуацию могут повлиять неожиданные события в мире, сообщила глава минэнерго США.

"Например, если Евросоюз решит, что он тоже полностью запрещает российскую нефть, это создаст давление на цены в сторону их повышения. Если Китай откроется раньше, чем ожидалось, это тоже повысит спрос", — уточнила министр.

Кроме того, она рассказала, что Байден во время своего визита в Эр-Рияд может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. "Он едет туда на международную конференцию… Я думаю, что он встретится с саудовским наследным принцем", — сказала Грэнхолм.

"Саудовская Аравия — лидер ОПЕК, и нам нужно наращивание производства, чтобы простые люди в Америке не чувствовали ту боль, которую они испытывают сейчас", — подчеркнула министр, имея в виду проблемы с топливом в США.