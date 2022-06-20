БЕРЛИН, 20 июн — ПРАЙМ. Стоимость газа и электроэнергии будет оставаться высокой в ближайшие несколько лет, причем не только в Германии, но и во всем мире, заявил глава крупнейшего немецкого энергоконцерна RWE Маркус Креббер в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung. Выйти в дамки: как Россия обойдется без западных газовых турбин

По его мнению, для снижения цен необходимо создать новые мощности, чтобы страны смогли поставлять больше энергии.

"Это продлится еще, вероятно, от трех до пяти лет", — сказал Креббер.

Глава RWE поддержал инициативу министра экономики ФРГ Роберта Хабека по возобновлению работы угольных ТЭЦ в Германии для сокращения потребления газа. Креббер считает, что такую меру нужно внедрять "повсеместно, где можно использовать другие энергоносители".

Бизнесмен также отметил, что из-за ограничений поставок российского "голубого топлива", RWE также стала получать газ "в меньших объемах, чем договорено". По его словам, предприятию приходится закупать энергоносители "за значительно более высокие и продолжающие расти цены", чтобы компенсировать недопоставки.