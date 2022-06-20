В Германии оценили вероятность снижения цен на газ в ближайшие годы
Глава RWE Креббер не ждет снижения мировых цен на газ и энергию в ближайшие несколько лет
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БЕРЛИН, 20 июн — ПРАЙМ. Стоимость газа и электроэнергии будет оставаться высокой в ближайшие несколько лет, причем не только в Германии, но и во всем мире, заявил глава крупнейшего немецкого энергоконцерна RWE Маркус Креббер в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung.
По его мнению, для снижения цен необходимо создать новые мощности, чтобы страны смогли поставлять больше энергии.
"Это продлится еще, вероятно, от трех до пяти лет", — сказал Креббер.
Глава RWE поддержал инициативу министра экономики ФРГ Роберта Хабека по возобновлению работы угольных ТЭЦ в Германии для сокращения потребления газа. Креббер считает, что такую меру нужно внедрять "повсеместно, где можно использовать другие энергоносители".
Бизнесмен также отметил, что из-за ограничений поставок российского "голубого топлива", RWE также стала получать газ "в меньших объемах, чем договорено". По его словам, предприятию приходится закупать энергоносители "за значительно более высокие и продолжающие расти цены", чтобы компенсировать недопоставки.
https://1prime.ru/energy/20220620/837230638.html
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