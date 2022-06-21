БРЮССЕЛЬ, 21 июн — ПРАЙМ. Есть риск, что Европейскому Союзу не хватит энергии зимой, говорится в опубликованном Twitter заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

"Зима не за горами, и это будет непростой момент", — считает она.

По словам чиновницы, проблема заключается не только в высоких ценах не энергоресурсы, но и в их возможной нехватке.

Симсон призвала снижать влияние такой ситуации на граждан и промышленность и готовиться к возможным сложностям заранее. Business Insider: мир ждет безумно тяжелое лето из-за европейских санкций

"Хранение энергии — это наша основная политика страхования", — сказала она.

Еврокомиссар уточнила, что в этих целях ЕС недавно принял новые правила, согласно которым заполненность европейских газохранилищ к 1 ноября должна составлять 80%, а в последующие годы — 90%. При этом Симсон не видит немедленного риска для Евросоюза в плане снабжения газом.

По данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе на данный момент составляет 54,75%, общий объем закачанного в хранилища топлива достиг примерно 58,3 миллиарда кубометров.