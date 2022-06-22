МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. По сообщению корреспондентов РИА Новости, коммерческий спутник США Worldview-1 производил съемку Новошахтинского НПЗ в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников. В Ростовской области назвали вероятную причину пожара на заводе

Космический аппарат снимал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод 19 июня, 22 июня произошло возгорание.

Отмечается, что следствие назало атаку беспилотников причиной начала пожара на объекте.