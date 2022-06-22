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https://1prime.ru/energy/20220622/837261373.html
Американский спутник снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки
Энергетика
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По сообщению корреспондентов РИА Новости, коммерческий спутник США Worldview-1 производил съемку Новошахтинского НПЗ в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников... ПРАЙМ, 22.06.2022
энергетика, новости, россия, сша, чп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. По сообщению корреспондентов РИА Новости, коммерческий спутник США Worldview-1 производил съемку Новошахтинского НПЗ в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников.
Космический аппарат снимал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод 19 июня, 22 июня произошло возгорание.
Отмечается, что следствие назало атаку беспилотников причиной начала пожара на объекте.